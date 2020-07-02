DEAŞ üyesi tutuklandı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
02.07.2020 22:27 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:37
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar neticesinde; terör örgüt üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA