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DEAŞ üyesi saklandığı adreste yakalandı

DEAŞ üyesi saklandığı adreste yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen ve hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu şahıs, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen ve hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu şahıs, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı; Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunan Suriye uyruklu A.A.M.; Melikgazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

DEAŞ üyesi saklandığı adreste yakalandı

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