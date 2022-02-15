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DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 5 sanığın cinayet suçundan yargılanmasına başlandı

AA, Melike Keskin - Güncel
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DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 5 sanığın cinayet suçundan yargılanmasına başlandı

Konya'da bir dönem birlikte terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan haklarında işlem yapılan arkadaşlarını kaçırdıktan sonra darbederek öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 4'ü tutuklu 5 sanık hakim karşısına çıktı.

KONYA (AA) - Konya'da bir dönem birlikte terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan haklarında işlem yapılan arkadaşlarını kaçırdıktan sonra darbederek öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 4'ü tutuklu 5 sanık hakim karşısına çıktı.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sedat Ö, Naci Ö, Abdullah A. ve Abdülsamet D. ile tutuksuz sanık Emrah Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar Sedat Ö, Naci Ö. ve Abdullah A. üzerlerine atılı suçlamayı reddetti.

Sanıklar, emniyette baskı altında ifade verdiklerini öne sürerek, ilk ifadelerini de kabul etmedi.

Sanık Abdülsamet D. ise olaydan haberdar olduğunu ancak maktul Emrah Ağar'ı öldürme eylemi içerisinde yer almadığını ileri sürdü.

Maktulün anne ve babası, oğullarının katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve sanık Abdülsamet D'nin beyanlarında adı geçen kişilerin araştırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesindeki dağlık alanda 23 Temmuz 2021'de ağır yaralı olarak bulunan Emrah Ağar (27), kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanmıştı.

AA / Melike Keskin - Güncel

Terör, Emrah, Konya, DEAŞ, Güncel, Haberler

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