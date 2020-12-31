DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı, babasının evinde yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, Yozgat'ta gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, Yozgat'ta gözaltına alındı.
DEAŞ üyesi olmak suçundan aranan şüpheli M.Ş'nin Çekerek ilçesinde ikamet eden babasının evine geldiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli yakalandı. Evdeki aramada cep telefonu ve mahkemelerce toplatılmasına karar verilen 2 yasak yayın ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul