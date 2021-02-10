DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu kişi Manisa'da yakalandı
10.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:10
Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Filistin uyruklu şüpheli, Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Filistin uyruklu şüpheli, Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla takip edilen şüphelinin, Salihli'ye geldiğini belirledi.
Şüphelinin kaldığı Zafer Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. Şüpheli, gözaltına alınarak işlemleri için karakola götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram