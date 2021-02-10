DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu kişi Manisa'da yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu kişi Manisa'da yakalandı

10.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:10
DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu kişi Manisa'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Filistin uyruklu şüpheli, Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Filistin uyruklu şüpheli, Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla takip edilen şüphelinin, Salihli'ye geldiğini belirledi.

Şüphelinin kaldığı Zafer Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. Şüpheli, gözaltına alınarak işlemleri için karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Şeyma Subaşı Seren Serengil Bülent Serttaş
Spor Erol Bulut Arda Turan Deniz Türüç Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu kişi Manisa'da yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 18:11:28. #1.14#
title