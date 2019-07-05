DEAŞ üyesi 4 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen ve gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere geçtiğimiz Salı günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 10 şüpheli, kaldıkları evlerde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel fotoğraf ve video olduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.T., R.E.S., A.M. ve İ.E. tutuklanırken, diğer 6 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA