DEAŞ üyesi 11 şüpheli tutuklandı
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DEAŞ üyesi 11 şüpheli tutuklandı

TERÖR örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyon sonucunda yakalanan ve içlerinde terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden'in de bulunduğu 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DEAŞ üyesi 11 şüpheli tutuklandı
04.09.2020 17:50 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:54
TERÖR örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyon sonucunda yakalanan ve içlerinde terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden'in de bulunduğu 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Terör Örgütü'nün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından, İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlemişti. Yapılan operasyonlarda içlerinde Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden'in de olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli İstanbul Adalet sarayı'na sevk edilmişti.  Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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