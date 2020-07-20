DEAŞ terör örgütüne katılıp Danimarka'ya geri dönen El-Haj vatana ihanetten yargılanıyor
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DEAŞ terör örgütüne katılıp Danimarka'ya geri dönen El-Haj vatana ihanetten yargılanıyor

Danimarka'da DEAŞ terör örgütüne katılıp daha sonra ülkeye geri dönen 29 yaşındaki Ahmed El-Haj, vatana ihanetten yargılanıyor.

DEAŞ terör örgütüne katılıp Danimarka'ya geri dönen El-Haj vatana ihanetten yargılanıyor
20.07.2020 14:20 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:23

Danimarka'da DEAŞ terör örgütüne katılıp daha sonra ülkeye geri dönen 29 yaşındaki Ahmed El-Haj, vatana ihanetten yargılanıyor. Ahmed El-Haj'ın suçlu bulunması halinde, Nazi işbirlikçilerinin İkinci Dünya Savaşı sonrasında yargılanmasından bu yana, 70 yıldan uzun bir süreden sonra vatana ihanetten suçlu bulunan ilk Danimarka vatandaşı olacak.

Danimarka basınında yer alan haberlere göre, 29 yaşındaki Danimarka vatandaşı Ahmed El-Haj vatana ihanet nedeniyle gözaltına alınmıştı. El-Haj, 2013'te Suriye'ye gitmiş ve Suriye'de 4 yıl kaldıktan sonra bombalı saldırı sonucu yaralanmıştı. Daha sonra kaçakçıların yardımıyla eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye gelen El-Haj,  gözaltına alındı ve 1 yıl hapiste yattıktan sonra Danimarka'ya iade edildi.

DAVASI EMSAL TEŞKİL EDEBİLİR

Tekerlekli sandalyeye bağlı El-Haj'ın, Danimarka'ya geldikten sonra aynı suçtan ikinci defa yargılanma nedeniyle yeni suçlamalardan kaçındığı, ancak davada 2015 yılında getirilen mevzuatla vatana ihanetle suçlandığı belirtildi. Şimdiyse El-Haj'ın, Hitler'in Nazi Almanya'sı ile iş birliği yapan Danimarkalı Nazi işbirlikçilerinden bu yana 70 yıldan uzun bir süreden sonra suçlu bulunması halinde vatana ihanetten adalete teslim edilen ilk kişi olabileceği ve davasının emsal teşkil edebileceği ifade edildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA

2015'ten beri Danimarka'da yargılanan ve hüküm giymiş olan DEAŞ terör örgütüne katılmış ve daha sonra Danimarka'ya geri dönmüş 14 kişinin 3 ila 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. El Haj'ın davasının ise 2017'ye kadar DEAŞ terör örgütünde kaldığı için farklı olduğu ve El-Haj'ın şimdi ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya olduğu ifade edildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Danimarka'da haftalık yayımlanan Weekendavisen gazetesine konuşan Ahmed El-Haj, DEAŞ terör örgütünde harcadığı zamandan pişman olduğunu ve Danimarka'da kimseye bir tehdit oluşturmadığını temin ederek, Danimarka'da kendini ve ailesi için yeni bir gelecek yaratmak için mücadele ettiğini söylemişti. Ayrıca El Haj, Orta Doğu'ya seyahat etmesindeki tek amacının 'Suriye rejiminin baskısının kaldırılmasına yardımcı olmak' olduğunu da vurgulamıştı.

Öte yandan, El-Haj'ın, terörist suçlarından daha önce şüphelenildiği ve Danimarkalı politikacılar Naser Khader ve Anders Fogh Rasmussen'in, karikatürist Kurt Westergaard'ın ve İslam karşıtı konuşmacı Lars Hedegaard'ın fotoğraflarını sonradan ortaya çıkan bir videoda 'İslam'ın düşmanları' olarak kullandığı ifade edildi.


Kaynak: DHA

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