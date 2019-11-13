13.11.2019 21:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:19

DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı

ANKARA - Ankara Yenimahalle'de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ Terör Örgütü üyesi 9 şüpheli planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP'lerle yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Ankara Yenimahalle'de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ Terör Örgütü üyesi 9 şüpheli planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP'lerle yakalanmıştır." bilgisini paylaştı.

Paylaşımda ayrıca, Yenimahalle'deki bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüne, yakalanan şahıslara ilişkin görüntülere ve ele geçirilen silahlara ilişkin görüntülere yer verildi.

Kaynak: İHA