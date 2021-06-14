El Bab, Cerablus ve Azez'de 13 DEAŞ üyesi yakalandı
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El Bab, Cerablus ve Azez'de 13 DEAŞ üyesi yakalandı

El Bab, Cerablus ve Azez'de 13 DEAŞ üyesi yakalandı
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, El Bab, Cerablus ve Azez'de, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten ve örgüte maddi destek sağladığı tespit edilen 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, El Bab, Cerablus ve Azez'de, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten ve örgüte maddi destek sağladığı tespit edilen 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Danışman Tim Komutanlığı ve Polis Görev Gücü koordinasyonunda, yerel kolluk birimlerince, El Bab, Cerablus ve Azez'de çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda, 13 DEAŞ üyesinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, örgüte maddi destek sağladıkları ve örgütün para dağıtımından sorumlu oldukları kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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