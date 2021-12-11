DEAŞ'TEN KAÇIP TÜRKİYE'YE SIĞINAN SAADAT, BOŞANMAK İÇİN EŞİNİ ARIYOR - Haberler
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DEAŞ'TEN KAÇIP TÜRKİYE'YE SIĞINAN SAADAT, BOŞANMAK İÇİN EŞİNİ ARIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IRAK'ta yaşarken terör örgütü DEAŞ'tan kaçıp Türkiye'ye gelerek Van'a yerleşen 3 çocuk annesi Saadat Hosseını (35), 4 yıl önce kendilerini terk eden eşi Enver Hosseını'ye ulaşamadığı için boşanamıyor.

VAN (DHA) - IRAK'ta yaşarken terör örgütü Deaş'tan kaçıp Türkiye'ye gelerek Van'a yerleşen 3 çocuk annesi Saadat Hosseını (35), 4 yıl önce kendilerini terk eden eşi Enver Hosseını'ye ulaşamadığı için boşanamıyor. Hosseını konunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

Irak'tan 2015 yılında DEAŞ'tan kaçıp Türkiye'ye gelen Saadat ve Enver Hosseını çifti, çocuklarıyla birlikte Van'a yerleşti. 2 kızı bulunan çift, günlük işlerde çalışarak geçimini sağlamaya başladı. 2 yıl sonra Enver Hosseını, eşi 3'üncü çocuklarına hamileyken ailesini terk etti. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Saadet Hosseını, 2018'de boşanmaya karar verip dava açtı. Ancak eşine ulaşılamadığı için boşanamadı.

Saadat Hosseını, hayatına yön vermek için eşinin bulunmasını beklediğini söyledi. Evlere temizliğe giderek geçimini sağlayan Hosseını, Irak'ta yaşarken 2 kızı için DEAŞ'tan kaçıp Türkiye'ye sığındıklarını anlatarak, "Biz gerçekten çok korktuk. DEAŞ bütün kadınları alıp satıyordu, her şeyi yapıyordu. Kocamla birlikte geldik ama o bizi bıraktı gitti. Şu anda nerede olduğunu hiç bilmiyorum. 3 kızımla birlikte yaşıyorum. Çok zor bir durumum var. Bir kızım liseye, bir kızım ortaokula gidiyor, bir kızım da 4 yaşında. Eşime ulaşılamadığı için 3 yıldır davam sonuçlanamıyor. Ne yapayım, nasıl, kimden yardım isteyeyim bilmiyorum. Kendim nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Bir ara bir adres verdiler ama oradan da bir cevap alamadık. Avrupa ülkelerine gitmek istiyorum ama boşanma olmadan gidemiyorum" diye konuştu.

DEAŞ'TEN KAÇIP TÜRKİYE'YE SIĞINAN SAADAT, BOŞANMAK İÇİN EŞİNİ ARIYOR

DEAŞ'TEN KAÇIP TÜRKİYE'YE SIĞINAN SAADAT, BOŞANMAK İÇİN EŞİNİ ARIYOR

DEAŞ'TEN KAÇIP TÜRKİYE'YE SIĞINAN SAADAT, BOŞANMAK İÇİN EŞİNİ ARIYOR

DEAŞ'TEN KAÇIP TÜRKİYE'YE SIĞINAN SAADAT, BOŞANMAK İÇİN EŞİNİ ARIYOR

ÖZEL HABER GÜNDEMİ 11 Aralık 2021

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