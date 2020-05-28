DEAŞ'tan Musul'da Irak askerlerine bombalı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
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DEAŞ'tan Musul'da Irak askerlerine bombalı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Irak'ın Musul kentinde, terör örgütü DEAŞ tarafından güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda 3 asker öldü, 1'i yaralandı.

DEAŞ'tan Musul'da Irak askerlerine bombalı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
28.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:43

Irak'ın Musul kentinde, terör örgütü DEAŞ tarafından güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda 3 asker öldü, 1'i yaralandı.

Musul Polis Teşkilatı'nda görevli Yahya Alvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyinde DEAŞ mensupları tarafından yola yerleştirilen bombanın askerlerin geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.

Alvan, Irak ordusuna ait devriye aracında bulunan 3 askerin öldüğünü, 1 askerin yaralandığını belirtti.

Saldırıda orduya ait askeri aracın kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Alvan, saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldığını aktardı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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