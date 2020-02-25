DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsa adli kontrol

25.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:40

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 gün önce terör örgütü DEAŞ'la ilgili düzenlediği operasyonda Irak uyruklu W.H.M.M.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen W.H.M.M. çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA