DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs adliyede

29.08.2019 16:26

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonla gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu M.K.K.K.'yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan M.K.K.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA