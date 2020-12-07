Son dakika! DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 kişi adliyede
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Son dakika! DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 kişi adliyede

07.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:31
Son dakika! DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 kişi adliyede

Son dakika haberi: Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 10 kişi adliyeye sevk edilerek gözaltı süreleri uzatılıp sorgulanmak üzere yeniden emniyete götürüldü.

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 10 kişi adliyeye sevk edilerek gözaltı süreleri uzatılıp sorgulanmak üzere yeniden emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve Samsun'da faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik iltisaklı kurumlarla yapılan koordineli çalışmalarda Cuma günü sabaha karşı İlkadım ve Atakum ilçesinde bulunan 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan Irak uyruklu 9 kişi İlkadım ilçesinde, 2 kişi de Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ şüphelilerinin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

TEM Şube Müdürlüğünün yanı sıra İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 11 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 1 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılmasına karar verilip sınır dışı edilmek üzere Samsun Göz İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Sorgulanmaları devam eden 10 DEAŞ şüphelisi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheliler gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

8Muhammer Ay/İHA)

Son dakika! DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 kişi adliyede
Son dakika! DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 kişi adliyede
Son dakika! DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 kişi adliyede
Son dakika! DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 kişi adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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