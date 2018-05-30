Deaş'tan Gözaltına Alınan Üniversite Öğrencisine Adli Kontrol

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'tan gözaltına alınan üniversite öğrencisi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile ilgili yürüttükleri soruşturma kapsamında üniversite öğrencisi Mehmet U.Y.'yu gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlanan Mehmet U.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN