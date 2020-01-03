DEAŞ'tan gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı

03.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:55

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.



Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, M.D. isimli şahsın Çorum'da olduğu bilgisine ulaştı. Burada gözaltına alınan şahıs, soruşturmanın sürdüğü Çankırı'ya getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA