DEAŞ'tan gözaltına alınan 3 şüpheliye sınır dışı kararı
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DEAŞ'tan gözaltına alınan 3 şüpheliye sınır dışı kararı

DEAŞ'tan gözaltına alınan 3 şüpheliye sınır dışı kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyette bulunduklarına dair haklarında bilgiler iletilen 3 Irak uyruklu şüpheliye yönelik 6 gün önce sabah saatlerinde İlkadım ilçesindeki adreslerinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu F.Y.M.A,D. kardeşi D.Y.M.A.D. ile A.C. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 3 kişinin savcılık talimatıyla serbest bırakılmasına karar verilirken, söz konusu şahısların sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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