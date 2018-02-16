DEAŞ'tan gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda 7 gün önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 9 kişiyi gözaltına almıştı. Polisteki sorguları tamamlanan 9 kişiden Irak ve Suriye uyruklu 2'si bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

7 kişinin ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.