DEAŞ'tan gözaltına alınan 15 kişiden 8'ine ek gözaltı süresi
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DEAŞ'tan gözaltına alınan 15 kişiden 8'ine ek gözaltı süresi

24.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:49
DEAŞ'tan gözaltına alınan 15 kişiden 8'ine ek gözaltı süresi

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 8'i adliyeye sevk edilerek nöbetçi mahkemece gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 8'i adliyeye sevk edilerek nöbetçi mahkemece gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik pazartesi sabahı İlkadım ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 15 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam eden 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 8 kişinin gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılmalarına karar verildi. 8 Iraklı yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

15 DEAŞ şüphelisinin sorgulanmalarının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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