DEAŞ'tan Bağdat'ta kontrol noktasına saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
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DEAŞ'tan Bağdat'ta kontrol noktasına saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan kontrol noktasına saldırı düzenledi.

15.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:05
DEAŞ'tan Bağdat'ta kontrol noktasına saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın başkenti 'ta bulunan kontrol noktasına saldırı düzenledi. Saldırı sırasında güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada 2 Iraklı asker öldü, 5 asker de yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Bağdat'ın kuzeyindeki Düceyil bölgesinde bulunan kontrol noktasına dün gece düzenlediği saldırı sonucu güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 Iraklı askerin öldüğü, 5'inin de yaralandığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yoğun silah sesleri duyuldu.

IRAK'TA GERGİN GECEBağdat'ın kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin de bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne dün gece füzeli saldırı düzenlendi. Irak medyası, saldırının 'Katyuşa' tipi füzeyle düzenlendiğini duyurdu. Saldırı sonucu ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.

Görüntü Dökümü-----------------------------------Iraklı askerler ve DEAŞ arasındaki çatışma

-Silah sesleri


Kaynak: DHA
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