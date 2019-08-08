DEAŞ'tan aranan Iraklı Samsun'da yakalandı

DEAŞ'tan aranan Iraklı Samsun'da yakalandı

Bilecik polisi tarafından terör örgütü DEAŞ ile ilgili aranan bir kişi Samsun'da yakalandı.

08.08.2019 14:54
DEAŞ'tan aranan Iraklı Samsun'da yakalandı

Bilecik polisi tarafından terör örgütü DEAŞ ile ilgili aranan bir kişi Samsun'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik polisi tarafından DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aranan Irak uyruklu A.A.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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