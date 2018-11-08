Deaş'tan Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılan Iraklı Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile ilgili gözaltına alınan Iraklı bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından yurt dışına çıkış yapmak isterken havalimanında yakalayarak yeniden gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ile ilgili düzenlenen operasyonda geçen hafta gözaltına alınan Irak uyruklu Hamıd A.S.S., çıkardığı nöbetçi mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen Hamıd A.S.S., bugün Samsun-Çarşamba Havalimanından Irak'a gitmek için yurt dışına çıkış yapmak isterken adli kontrol şartını ihlal ettiği gerekçesiyle Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Gözaltına alınan Iraklı Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN