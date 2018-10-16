Deaş'tan 3'ü Adli Kontrol Şartıyla 6 Kişi Serbest

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şahıslardan 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım içerisinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler operasyonda Suriye uyruklu 6 şahsı gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 6 Suriyeli, Samsun Adliyesine sevk edildi. 3 kişi savcı tarafından serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - SAMSUN