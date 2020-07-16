DEAŞ şüphelisi tutuklandı BİLECİK ve Eskişehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

BİLECİK ve Eskişehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yuürütülen soruşturmada, kentte ve Eskişehir'de yaşayan 4 şüphelinin çatışma bölgeleriyle bağlantılı olarak DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Tespitin ardından Bilecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon yaptı. M.S., A.S., M.S. ve M.S. isimli şüpheliler, adreslerinde yakalanarak, gözaltına alındı.Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgüte ait amblemler ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.2 şüpheli, savcılık sorgularının ardından salıverilirken, A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.S. ise tutuklandı.

Kaynak: DHA