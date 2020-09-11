DEAŞ şüphelisi Suriyeli 2 kuzen tutuklandı
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DEAŞ şüphelisi Suriyeli 2 kuzen tutuklandı

DEAŞ şüphelisi Suriyeli 2 kuzen tutuklandıKAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu iki kuzen tutuklandıİl Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gün Kocasinan ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

11.09.2020 20:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:55

DEAŞ şüphelisi Suriyeli 2 kuzen tutuklandı

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu iki kuzen tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gün Kocasinan ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu M.D.E. ve kuzeni M.N.E'nin evine operasyonda düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan iki kuzen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Döklümü:

-Zanlıların Adli Tabipliğe giriş görüntüleri

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

DEAŞ şüphelisi Suriyeli 2 kuzen tutuklandı

Kaynak: DHA

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