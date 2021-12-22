Son dakika... Terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı - Haberler
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Son dakika... Terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu A.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Melikgazi ilçesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada, şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son dakika... Terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

Son dakika... Terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

Son dakika... Terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

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AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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