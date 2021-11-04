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DEAŞ şüphelisi, saklandığı evde yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
DEAŞ şüphelisi, saklandığı evde yakalandı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu İ.A. saklandığı evde yakalandı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu İ.A. saklandığı evde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş ekipleri, DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye'de bir dönem terör örgütünün içinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla İ.A., saklandığı evde yakalandı. İ.A.'nın ev ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A., sorgu için Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


- Kayseri

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