DEAŞ şüphelisi baba ile oğluna beraat

05.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:55

ZONGULDAK'ta, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ayman Zainal Ali Dhulfiqar (26) ve babası Zainal Ali Abdullah Dhulfiqar (65) hakkında beraat kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Aralık 2018'te yapılan operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Ayman Zainal Ali Dhulfiqar ve babası Zainal Ali Abdullah Dhulfiqar gözaltına alındı. Ayman Zainal Ali Dhulfiqar, 'silahlı terör örgütüne üye olma', baba Zainal Ali Abdullah Dhulfiqar ise 'örgüte bilerek isteyerek yardım etme' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında baba ve oğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bugün görülen duruşmaya ise Ayman Zainal Ali Dhulfiqar, babası Zainal Ali Abdullah Dhulfiqar ve avukatları katıldı. Mahkemede tanık olarak dinlenen Zeynep Zainel Ali Abdullah Dhulfiqar, terör örgütü DEAŞ mensuplarının kendisini zorla evlendirdiğini belirterek, "Babam karşı çıkınca ağabeyimi alıp götürmüşler. Bir süre sonra öldüğü haberini aldık. Bu sırada diğer ağabeyim Ayman Zainal Ali'yi alıp okullarına götürmüşler. Birkaç ay evli kaldıktan sonra ailemin Türkiye 'ye kaçacağını öğrenince plan yaptık ve kaçtık. Ağabeyim bizden 5-6 gün sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiğimizde bizi herhangi bir DEAŞ üyesi aramadı ve tehdit etmedi" dedi.Tanık Ahmet Dhulfiqar ise kardeşi Ayman Zainal Ali Dhulfiqar'in silah zoruyla DEAŞ'ın okuluna götürüldüğünü söyledi. Aile olarak Türkiye'ye kaçma planı yaptıklarını anlatan Ahmet Dhulfiqar, "İlk önce Musul'a kaçtık oradan Suriye'ye geçtik. Daha sonra Türkiye'ye kaçak yollarla geldik. Kardeşim de bizden sonra geldi. Biz buraya geldikten sonra herhangi bir DEAŞ üyesi aramadı veya tehdit etmedi" diye konuştu.Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından konuşan baba- oğul ise suçsuz olduklarını öne sürüp, beraatlarını talep etti.Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Ayman Zainal Ali Dhulfiqar ve Zainal Ali Abdullah Dhulfiqar'ın beraatlarına karar verdi.

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Kaynak: DHA