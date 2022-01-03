DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 kişinin gözaltı süreleri mahkemece uzatıldı - Haberler
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DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 kişinin gözaltı süreleri mahkemece uzatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 kişinin gözaltı süreleri mahkemece uzatıldı Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişinin gözaltı süreleri mahkemece 4 gün uzatıldı.

SAMSUN (İHA) - - Deaş'tan gözaltına alınan 6 kişinin gözaltı süreleri mahkemece uzatıldı

SAMSUN - Samsun'da terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişinin gözaltı süreleri mahkemece 4 gün uzatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü Deaş'a yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda geçen cuma sabahı çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü şüphelisi Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan DEAŞ şüphelileri bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 6 kişinin gözaltı süresi mahkemece 4 gün uzatılarak sorgulanmak üzere yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 kişinin gözaltı süreleri mahkemece uzatıldı

DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 kişinin gözaltı süreleri mahkemece uzatıldı

DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 kişinin gözaltı süreleri mahkemece uzatıldı

DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 kişinin gözaltı süreleri mahkemece uzatıldı

DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 kişinin gözaltı süreleri mahkemece uzatıldı

DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 kişinin gözaltı süreleri mahkemece uzatıldı

DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 kişinin gözaltı süreleri mahkemece uzatıldı

DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 kişinin gözaltı süreleri mahkemece uzatıldı

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