DEAŞ şüphelisi 4 Suriyeli, sınır dışı edildi
ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 Suriyeli, sınır dışı edildi.
ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 Suriyeli, sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda yakalanan 4 Suriyeli, emniyetteki sorgularının ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 4 kişi, sınır dışı edildi.