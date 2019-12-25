DEAŞ şüphelisi 3 kişi sınırı geçmek üzereyken yakalandı
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DEAŞ şüphelisi 3 kişi sınırı geçmek üzereyken yakalandı

Kocaeli'de haklarında soruşturma yürütülen terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişi, Iğdır'ın Dilucu Sınır Kapısı'ndan yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek isterken gözaltına alındı.

25.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:38
DEAŞ şüphelisi 3 kişi sınırı geçmek üzereyken yakalandı

'de haklarında soruşturma yürütülen terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişi, 'ın Dilucu Sınır Kapısı'ndan yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek isterken gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün kentteki faaliyetlerine yönelik çalışmalarda 3 şüphelinin yasal olmayan yollardan çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Polisin düzenlediği operasyonda, Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek isteyen 3 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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