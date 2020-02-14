DEAŞ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi
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DEAŞ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen ve gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

14.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:57
DEAŞ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi

'de DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen ve gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Kayseri İl Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şahıslara yapılan eş zamanlı operasyon ile 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında bulunan dijital materyallere de el konuldu.


İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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