DEAŞ, Süleymaniye'de Peşmerge'ye saldırdı: 5 ölü - Haberler
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DEAŞ, Süleymaniye'de Peşmerge'ye saldırdı: 5 ölü

AA - Haberler | Güncel
DEAŞ, Süleymaniye'de Peşmerge'ye saldırdı: 5 ölü

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği saldırıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 5 Peşmergenin hayatını kaybettiği, 4'ünün de yaralandığı belirtildi.

Terör örgütü Deaş'ın, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği saldırıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 5 Peşmergenin hayatını kaybettiği, 4'ünün de yaralandığı belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberler e göre, DEAŞ, dün gece Süleymaniye'nin Kifri ilçesinin Kuleco bölgesinde Peşmerge noktasına saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu 5 Peşmergenin öldüğü, 4'ünün de yaralandığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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AA - Son Dakika Haberleri

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