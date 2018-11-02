Deaş Sanığına Hapis Cezası

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada, Suriyeli sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya, tutuklu sanık Muhammed el Muhammed ile avukatı katıldı.

Sanık Muhammed, telefonundaki suç teşkil eden mesajları kendisinin atmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın cep telefonunda yapılan incelemede bomba ve bomba düzeneği fotoğrafları tespit edildiğini, patlayıcı ve silah temin etmeye çalıştığının belirlendiğini, Suriye'den getireceği patlayıcılarla Türkiye'de eylem gerçekleştireceği yönünde bilgiler elde edildiğini ve dijital materyallerdeki incelemede terör örgütü DEAŞ'a ait şiddet içerikli videolar bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.