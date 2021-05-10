DEAŞ saldırılarının önlenmesi için Kerkük'e takviye birlikler sevk edildi
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DEAŞ saldırılarının önlenmesi için Kerkük'e takviye birlikler sevk edildi

DEAŞ saldırılarının önlenmesi için Kerkük'e takviye birlikler sevk edildi
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentine, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarını önlemek için federal polis gücüne bağlı seçkin timden oluşan 3 alay gönderildi.

Irak'ın Kerkük kentine, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarını önlemek için federal polis gücüne bağlı seçkin timden oluşan 3 alay gönderildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümeti tarafından gönderilen takviye gücün kentin güneyine ve özellikle DEAŞ mensuplarının varlık gösterdiği bölgelere sevk edildiğini söyledi.

Nuri, Irak federal polis gücüne bağlı seçkin timlerden oluşan 3 alayın Kerkük'te Ramazan Bayramı dolaysıyla uygulanacak güvenlik planında yer alacağını kaydetti.

Kerkük'e son bir haftada 13 saldırı düzenleyen DEAŞ, kentin kuzeybatısındaki petrol kuyuları ile güvenlik güçlerini hedef alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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