DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
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DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

03.01.2020 18:07 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:09

'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan uyruklu 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına Suriye'de faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda Suriye uyruklu A.E, İ.M, H.E, Y.H, M.A, A.A, E.T.H.İ. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
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