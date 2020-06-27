DEAŞ OPERASYONUNDA YAKALANAN 8 KİŞİ SINIRDIŞI EDİLECEK İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik perşembe günü yedi ilçede düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu şüpheliden 8'inin sınır dışı edileceği öğrenildi.

İstanbul 'da DEAŞ terör örgütüne yönelik perşembe günü yedi ilçede düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu şüpheliden 8'inin sınır dışı edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 şüpheliye yönelik Sultangazi, Silivri, Bahçelievler, Fatih, Güngören, Şişli ve Esenyurt'ta tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 25 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda 9 yabancı uyruklu ve 1 Türk şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 şüpheliden 8'inin sınır dışı edileceği öğrenilirken, bir kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA