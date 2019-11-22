DEAŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi

22.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:16

Mersin'de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerde ülkelerden örgüte katılanların listesi bulundu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ortak operasyonda Tarsus ilçesinde Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde ülke ülke klasörlere ayrılmış vaziyette dünyanın birçok yerinden DEAŞ'a katılım yapanların listesi bulundu.

DEAŞ'a ait binlerce klasör ve dijital verilerin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, kentte 14 Kasım'da gözaltına alınan 13 DEAŞ şüphelisiyle adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Suriyeli zanlının da arasında yer aldığı 4 şüpheli tutuklandı, 10 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Kaynak: AA