DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen 3 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması için Körfez ve Başiskele ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.T, E.İ. ve S.E.Ş. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.