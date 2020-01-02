DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
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DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

02.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:22

'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen 3 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için Körfez ve Başiskele ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.T, E.İ. ve S.E.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
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