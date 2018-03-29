Deaş Operasyonunda Gözaltına Alınan 2 Iraklı'dan 1'i Sınır Dışı Edildi

SAMSUN'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Iraklı iki şüpheliden biri, sırın dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta, kentte DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu Hasan Maher Abdullah A. ve Ashraf Mohammed Jasım J.'yi gözaltına aldı. Hasan Maher Abdullah A. savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin alnımsanın ardından serbest bırakaıldı. Adliyeye sevk edilen Ashraf Mohammed Jasım J. ise nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Ashraf Mohammed Jasım J.'nin sınır dışı edilmesine karar verdi. - Samsun