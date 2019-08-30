Deaş operasyonunda 6 suriyeli gözaltına alındı

Deaş operasyonunda 6 suriyeli gözaltına alındı

İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda, Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

30.08.2019 11:03
Deaş operasyonunda 6 suriyeli gözaltına alındı


İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda, Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki sözde komutanlarıyla iletişim halinde oldukları ve ortak hareket ettikleri belirlenen kişilere yönelik bu sabah saatlerinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Suriye uyruklu 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, DEAŞ terör örgütünü simgeleyen sözde bayraklar ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

- İzmir
Kaynak: DHA
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