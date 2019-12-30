DEAŞ operasyonunda 47 gözaltı

30.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:30

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda ise yabancı uyruklu 14 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığının koordineli çalışmaları doğrultusunda DEAŞ terör örgütüne yönelik Ankara'da operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 50 kişiye yönelik çalışma başlatıldı. Operasyon için düğmeye basıldı ve 30 Irak, 2 Suriye, 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 33 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Firari biçimde olan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU: 14 YABANCIYA GÖZALTI

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonda yabancı uyruklu 14 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katkılarıyla Samsun'un Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde önceden adresleri tespit edilen 19 ikamet ve 1 iş yerine terör örgütü DEAŞ ile ilgili bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Iraklı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital envantere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 14 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

(İrfan Çalışkan-Muhammer Ay/İHA)

Kaynak: İHA