DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu A.A, M.E, A.E. ve M.E.E, yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
Haber Videosu: DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı