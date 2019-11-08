DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

08.11.2019 21:07 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:10
DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu A.A, M.E, A.E. ve M.E.E, yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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