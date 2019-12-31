DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

31.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:34
DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 3 şüpheli tespit edildi.

Polis ekiplerince Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonda Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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