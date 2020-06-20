DEAŞ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı
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DEAŞ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı
20.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:44

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince kent genelinde DEAŞ üyesi oldukları, çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve örgütle irtibatlı olduklarına dair istihbari bilgiler bulunan 26 şüpheliye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 4 Türk vatandaşı, 18 Irak ve iki Suriye uyruklu zanlı yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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