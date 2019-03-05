Deaş Operasyonu - Irak ve Suriye Vatandaşı 24 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 23'ü Irak, 1'i Suriye vatandaşı 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, Samsun'da iki gün önce 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA