Deaş Operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Ramazan Bayramı ve sonrasında yurt genelinde dini mabetler, adliyeler ve turistik tesislere yönelik sansasyonel eylem hazırlığı içinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Eylem hazırlığındaki bazı şüphelilerin kentte olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen 7 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların adreslerinde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.



Suriye'deki çatışma bölgelerindekilerle bağlantılı oldukları öne sürülen, emniyette kayıtları bulunan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan Halil Y. (21) ile Ahmet D. (32) tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.