Son dakika: DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

08.03.2021 12:14 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:36
Son dakika: DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere jandarma ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere jandarma ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre ederek önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de 2014-2019 yılları arasında örgütün silahlı kanadında görev yapan 5 DEAŞ üyesini takibe aldı. Şahısların Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen beş ayrı adresine eş zamanlı yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Kocaeli İl jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan zanlılar, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

(İHA)

Son dakika: DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Son dakika: DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Son dakika: DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Son dakika: DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Son dakika: DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Nikol Paşinyan Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Murat Balcı Serdar Ortaç Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Mustafa Er Ali Şansalan Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:43:22. #1.14#
title