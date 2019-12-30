DEAŞ operasyonu: 33 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı
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DEAŞ operasyonu: 33 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

Zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi ANKARA - Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

30.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:43
DEAŞ operasyonu: 33 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

Zanlıların Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi

Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi ANKARA - Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: DEAŞ operasyonu: 33 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı
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