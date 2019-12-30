DEAŞ operasyonu: 33 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı
Zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi ANKARA - Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
30.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:43
Zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi
Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi ANKARA - Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Kaynak: AA